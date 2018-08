Winston-Salem, Berrettini al 3/o turno

ROMA, 22 AGO - Matteo Berrettini si qualifica al terzo turno del torneo Atp di Winston-Salem, in North Carolina. Il 22enne romano numero 60 del ranking mondiale ha superato per 7-5 6-3 il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 36 della classifica mondiale e decima testa di serie. Unico italiano rimasto in tabellone, Berrettini ora dovrà affrontare il 22enne coreano Hyeon Chung (n.23).