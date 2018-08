Basket: azzurri, 15 convocati per raduno

ROMA, 21 AGO - Sabato 25 agosto l'Italbasket si radunerà in Trentino per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale di Cina 2019. 15 i giocatori convocati dal Ct Meo Sacchetti per il training camp di Pinzolo. L'Italia sosterrà le proprie sedute di allenamento presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. Il primo settembre scrimmage contro la Vanoli Cremona, poi il trasferimento ad Amburgo in Germania per la Supercup (7/9 contro la Repubblica Ceca e 8 settembre contro Germania o Turchia). Al termine del torneo il rientro a Bologna, dove il 14 gli azzurri sfideranno la Polonia (ore 20.15). Il giorno successivo il volo a Debrecen, dove il 17 settembre l'Italia affronterà i padroni di casa dell'Ungheria (18). Questa la lista dei convocati dalla quale mancano Marco Belinelli e Danilo Gallinari: Abass, Aradori, Biligha, Burns, Cinciarini, Datome, Della Valle, Filloy, Flaccadori, Melli, Brian Sacchetti, Tessitori, Tonut, Luca e Michele Vitali.