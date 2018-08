Juve, Marchisio saluta gli ex compagni

TORINO, 22 AGO - "Ho salutato tutti, grandissime emozioni". Claudio Marchisio si è presentato questa mattina alla Continassa per salutare gli ormai ex compagni della Juventus: selfie e autografi all'esterno per i tifosi bianconeri, sorrisi e abbracci nello spogliatoio, con un pensiero particolare a Chiellini e Barzagli. "Con loro c'è sicuramente un rapporto diverso - ha spiegato Marchisio ai microfoni di Sky Sport fuori dalla Continassa -, ma la cosa importante è che la Juve continui sulla sua strada e che vinca".