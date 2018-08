Doping: positiva pattinatrice

ROMA, 22 AGO - La pattinatrice azzurra Giulia Lollobrigida, sorella della campionessa sul ghiaccio Francesca e pronipote dell'attrice Gina, è stata trovata positiva ad un controllo antidoping della Nado Italia al campionato italiano su strada di pattinaggio a rotelle - sezione corsa - del 21 luglio scorso. L'atleta 24enne tesserata per la Fisr è stata sospesa in via cautelare dal Tribunale nazionale antidoping. Lollobrigida è risultata positiva alle sostanze amiloride-idroclorotiazide-ACB (diuretico). Positivi anche i due tesserati della federciclismo Umberto Mirra e Antonio Ivan Giglio, entrambi positivi all'eritropoietina ricombinante in controlli Nado Italia fuori competizione.