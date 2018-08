Medici, Lauda miglior paziente che c'è

ROMA, 22 AGO - A tre settimane dal trapianto di polmoni le notizie su Niki Lauda sono incoraggianti almeno stando a quanto riferiscono fonti dell'ospedale generale di Vienna - dove l'ex pilota è stato operato il 2 agosto scorso - al quotidiano austriaco "Osterreich". "Ci sono giorni in cui sta meglio e parla molto bene, altri in cui sta peggio. E' il miglior paziente che esista. Partecipa in forma attiva alla terapia fisica e allena respirazione e muscoli. Siamo positivi circa un suo recupero", fa sapere la fonte. I medici avevano avvisato che i tempi di ripresa da questo tipo di operazione sono lunghi e che potrebbero esserlo ancora di più viste le condizioni di salute pregresse di Lauda, ma che comunque il decorso post operatorio del presidente esecutivo della Mercedes è da considerarsi soddisfacente.