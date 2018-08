Serie C: l'8/9 i calendari, torneo il 16

ROMA, 22 AGO - Il calendario della Serie C l'8 settembre e inizio del campionato slitta al 16. È quanto deciso dal Direttivo e approvato all'unanimità dall'Assemblea di Lega Pro in corso a Roma. La volontà è quella di attendere l'esito della discussione dei ricorsi dei club che ambiscono al ripescaggio in Serie B al Collegio di garanzia dello sport, del 7 settembre. Presenti all'assemblea anche il numero uno della Lega dilettanti, Cosimo Sibilia, quello dell'Aia, Marcello Nicchi. Atteso anche il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi.