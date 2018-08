Raikkonen e Spa 'a Eau Rouge vedi cielo'

ROMA, 22 AGO - ''La pausa estiva è finita, si torna al lavoro per un classico della Formula 1''. Kimi Raikkonen svela i segreti del circuito di Spa-Francorchamp dove domenica torna la Formula 1, dopo la pausa estiva, con il Gran Premio del Belgio. ''La source è una curva in salita che permette di frenare tardissimo - afferma il pilota finlandese come riporta un video sul sito media della Ferrari - Nel punto di corda è possibile scegliere tra diverse traiettorie. In uscita bisogna accelerare gradualmente''. Per quanto riguarda poi la più celebre Eau Rouge ''non c'e' altra curva al mondo - assicura il Raikkonen - in cui puoi provare una forza G verticale così elevata per la compressione in ingresso, forti accelerazioni laterali, nelle parte centrale e forze G negative in cima senza visibilità, tutto ciò che vedi è il cielo''.