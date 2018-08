Universiadi: studenti atenei, sfrattati

NAPOLI, 22 AGO - "Non è concepibile lo sfratto di studenti e studentesse dai propri luoghi di appartenenza e formazione, non sappiamo quali saranno i criteri per i quali verranno scelti gli studenti che subiranno questo scempio". Lo afferma, in una nota, il movimento universitario di Napoli Link, che critica la scelta degli alloggi degli studenti per allestire una parte del villaggio degli atleti per le Uiversiadi 2019. "Lo scorso 3 agosto - spiegano da Link - abbiamo appreso che in occasione delle Universiadi studentesse e studenti con regolare concessione all'alloggio universitario nei plessi residenziali di Napoli e Salerno verranno letteralmente sfrattati per fare spazio agli atleti che gareggeranno. Il campus di Fisciano e le sedi residenziali universitarie di Napoli ne ospiteranno infatti, un numero elevatissimo". Il destino degli studenti è in bilico, probabilmente verranno 'spalmati' nei paesi limitrofi attraverso convenzioni stipulate con alberghi e B'n'B del napoletano e del salernitano.