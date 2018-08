Zanardi:Dtm bellissima, emozione Misano

BOLOGNA, 22 AGO - Il Dtm "è una categoria bellissima, che ho sempre sognato di correre. Ho guidato un po' tutte le categorie, ma ora mi sento emozionato a poter partecipare a questa competizione". Così, alla vigilia delle gare della Dtm che si svolgeranno al Misano World Circuit nel weekend, Alex Zanardi racconta - si legge in una nota - le sue emozioni in un incontro a Villa Mussolini a Riccione, nel Riminese. In pista, osserva, "non sarà facile. C'è una competitività molto forte tra i piloti e la sfida tecnologica è di altissimi livelli. I 3 costruttori automobilistici sono molto vicini, quindi sono ancora più determinanti i piloti, che sono determinati e a distanza l'un l'altro di pochi decimi di secondi". Sul circuito di Misano, con cui "ho un ottimo rapporto ed è una pista che mi è congeniale" visto che "lì sono sempre riuscito a emergere", racconta il 'driver' bolognese, "per la prima volta correrò senza protesi. Questo mi permetterà di essere più agile, più comodo''.