Johnson, voglio vincere la FedEx Cup

ROMA, 23 AGO - "Vincere la FedEx Cup è uno dei miei grandi obiettivi". Dustin Johnson, leader mondiale, al The Northern Trust di golf, primo dei quattro eventi dei Play-off FedEx Cup (al via oggi), insegue il tris. Campione in carica, l'americano ha conquistato per la prima volta il torneo nel 2011. Salvo poi bissare il successo lo scorso anno allo spareggio contro Jordan Spieth. E ora lo statunitense vuole spazzare via ogni record e prendersi la FedEx Cup e i 10milioni di dollari di montepremi. Per assicurarsi una manifestazione mai vinta prima in carriera.