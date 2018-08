Serie D: parte il 16/9, gironi il 30/8

ROMA, 23 AGO - Dopo la Serie C, anche la Serie D posticipa l'inizio dei campionati al 16 settembre, anziché il 2 dello stesso mese come già stabilito in precedenza dal Dipartimento Interregionale. Lo ha disposto il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, "per tutelare le società - si legge nella nota - e quindi il campionato Serie D 2018/2019 il cui organico potrebbe subire variazioni dopo che l'inizio della Serie C è stato posticipato ugualmente al 16 settembre in attesa dell'esito delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che si riunirà il 7 settembre, e del Tar del Lazio che ha rinviato al 13 settembre l'udienza sui ricorsi proposti da Como e Santarcangelo". Posticipato al 2 settembre anche il primo turno della Coppa Italia Serie D, mentre i 32/i di finale verranno anticipati al 9 settembre. Confermato invece il turno preliminare per il 26 agosto. Per quanto riguarda la composizione dei gironi del campionato di Serie D, gli stessi saranno ufficializzati il 30 agosto.