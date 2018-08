Serie B: Carpi gioca nel proprio stadio

CARPI (MODENA), 23 AGO - Il Carpi potrà giocare regolarmente le gare casalinghe del campionato di calcio di serie B nel proprio stadio. In mattinata la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha espresso il proprio parere favorevole sull'agibilità del 'Cabassi'. La valutazione si è resa necessaria dopo i lavori iniziati nei mesi scorsi per la sostituzione, con una nuova struttura, della curva 'Bertesi-Silingardi' che ospita i tifosi locali e la installazione di alcuni seggiolini. Il Carpi debutterà in campionato davanti al proprio pubblico il primo settembre contro il Cittadella.