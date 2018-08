Ter Avest, non vedo l'ora di debuttare

UDINE, 23 AGO - "Sono un terzino destro a cui piace attaccare, all'allenatore piace cominciare gioco da dietro, a noi olandesi piace tenere il pallone, quindi penso che mi adatterò bene negli schemi dell'allenatore". Hidde Ter Avest, giovane terzino olandese arrivato con il mercato estivo e presentato ufficialmente oggi, dice di essere felice di essere arrivato all'Udinese: "Non vedo l'ora di debuttare con la maglia bianconera". Condizionato da un infortunio, Ter Avest (A SINISTRA NELLA FOTO) ha cominciato ad allenarsi per recuperare "a fine luglio. Ora sto bene anche se non sono ancora al cento per cento". Ma è convinto di potersi "adattare velocemente. La serie A è molto tattica ma in Olanda ci abituiamo fin da giovani ai diversi dettami tattici".