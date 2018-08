F1: Force India addio, ecco Racing Point

ROMA, 23 AGO - Fine dell'incertezza per il futuro della scuderia Force India, entrata in amministrazione controllata lo scorso 27 luglio. La Federazione internazionale dell'automobile (Fia) ha accolto la richiesta dell'ingresso nel campionato di Formula 1 della nuova scuderia "Racing Point Force India", in conformità "con gli articoli 8.1 e 8.2 del regolamento sportivo". La decisione cancella dall'organigramma del mondiale la Force India e ne cancella i punti accumulati nel campionato costruttori. Viene al contempo ammessa la nuova squadra, che potrà partecipare al Gran Premio del Belgio di domenica con gli stessi piloti (Sergio Perez e Esteban Ocon) del vecchio team e con una livrea rosa, bianca e blu.