Us Open: sorteggio duro per azzurri

ROMA, 23 AGO - Sorteggio complicato per gli azzurri - per il momento 5 in attesa che si concludano le qualificazioni - in vista degli Us Open di tennis, quarto ed ultimo Slam della stagione in programma da lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows. Può sorridere solo Fabio Fognini, testa di serie n.14, che sarà opposto all'esordio allo statunitense Michael Mmoh. Altri due statunitensi, ma di tutt'altra caratura, per Matteo Berrettini e Andreas Seppi che se le dovranno vedere rispettivamente con Denis Kudla e Sam Querrey. L'altro azzurro accreditato di una testa di serie (la n.22), Marco Cecchinato, sarà opposto al francese Julien Benneteau, mentre sarà il britannico Kyle Edmund l'avversario di primo turno di Paolo Lorenzi. Per il momento è Camila Giorgi l'unica italiana ammessa di diritto nel tabellone principale Il sorteggio ha abbinato la 26enne marchigiana alla 16enne statunitense Whitney Osuigwe in gara con una wild card e vincitrice lo scorso anno del Roland Garros junior.