Moto: Gb, Rossi secondo in prime libere

ROMA, 24 AGO - Dominio Yamaha nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Lo spagnolo Maverick Vinales ha segnato il miglior tempo in 2'02''073 davanti al compagno di scuderia Valentino Rossi (2'02'262) ed alla Ducati di Andrea Dovizioso (2'02''263). Attardato il leader del Mondiale su Ducati Marc Marquez che ha chiuso la sessione della mattina decimo con il tempo di 2'03''699. Sesta l'altra Ducati di Jorge Lorenzo in 2'03''115. Tredicesimo tempo per l'Aprilia di Aleix Espargaro con il tempo di 2'04''105.