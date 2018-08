Lotito-Inzaghi?Non so, Simone bravissimo

TORINO, 24 AGO - "Non ho visto il video della telefonata tra Lotito e Inzaghi ma quel che posso dire è che la Lazio è bene allenata da Simone Inzaghi, è uno dei tecnici giovani più bravi. E non lo dico perché mi sta simpatico: ci sono i risultati che parlano per lui". Così Massimiliano Allegri sull'episodio che ha animato gli ultimi giorni in casa Lazio. "L'anno scorso - aggiunge il tecnico bianconero - la Lazio ha vinto la Supercoppa, era in Champions fino a 20' dalla fine dell'ultima giornata. Con Simone Inzaghi ha ottenuto buoni risultati in Italia e in Europa".