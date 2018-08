Zanardi, Dtm un sogno ma sono 'rookie'

MISANO ADRIATICO (RIMINI), 24 AGO - Alla vigilia del suo debutto su una Bmw nella categoria Dtm - in programma nel week-end sul Misano World Circuit 'Marco Simoncelli', quello che pervade Alex Zanardi, è misto di "felicità" e curiosità per una gara in cui lui si definisce solo "un rookie", un debuttante. Perché nonostante gli anni in Formula Uno e quelli passati a correre nelle più diverse competizioni "qui non sono un insegnante: gli altri lo sono". Davanti ai cronisti, che lo accolgono con un grande applauso nella sala stampa affacciata sul circuito romagnolo, il pilota bolognese si racconta "molto felice. Sono eccitato - aggiunge - essere qui è fantastico, un sogno che si avvera. Sono davvero molto felice". E curioso per quello che potrà combinare in pista in due sessioni notturne in programma domani e domenica sera. "E' strano essere un rookie a oltre 50 anni - scherza Zanardi - ma lo sono".