Ancelotti, mercato? Napoli ha qualità

NAPOLI, 24 AGO - "Non so da dove nasce lo scetticismo che qualcuno ha per questa squadra, forse da un mercato a fari spenti, ma non avevamo necessità di cambiare, ci sono tante qualità in questa rosa e l'importante era mantenerle e ci siamo riusciti". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti. "All'esterno - ha detto - forse non è percepita la forza che può venire fuori da questo gruppo, spero che con l'andare di questa stagione tutti se ne accorgano". Ancelotti ha mandato anche un messaggio ai tifosi, proprio quelli che sembrano più delusi dal mercato: "Ho sempre apprezzato la passione e l'entusiasmo che il tifoso del Napoli investe sulla squadra. E' importante che la passione e l'entusiasmo ci sia sempre in casa e fuori, perché sicuramente aiuta. Napoli è una città bellissima, mi trasmette voglia di vincere, è tutto positivo. Certo vediamo quando torno a Napoli dopo una sconfitta se resta la stessa sensazione", ha chiuso Ancelotti con una battuta.