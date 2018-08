Moto: Gb, Marquez vuole prime file,

ROMA, 24 AGO - "Sono molto contento del risultato finale di oggi perché stamattina non abbiamo avuto il miglior inizio del weekend. Non mi sentivo a mio agio sulla moto e sono anche incappato in una piccola scivolata. Abbiamo lottato con i dossi, il vento e il nuovo asfalto". Anche Marc Marquez, autore del quarto tempo, ha dovuto fare i conti con il rinnovato manto di Silverstone durante le prime libere de Gp di Gran Bretagna. "Abbiamo ricontrollato tutto e fatto un enorme passo avanti dalla FP1 alla FP2. Abbiamo capito la direzione da seguire, il che è molto positivo - ha aggiunto il pilota della Honda HRC - Il team ha fatto un ottimo lavoro. Dobbiamo continuare così domani perché ci sono alcune cose che da migliorare ancora, ma l'importante è che siamo di nuovo lì, non lontano dalla vetta. Domani proverò ad ottenere una partenza in prima fila. Se non sarà possibile, non devo fare peggio della seconda perché domenica, con un'alta probabilità di pioggia, sarà importante scattare vicino ai migliori".