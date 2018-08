Roma: Cristante, Atalanta? Gara diversa

ROMA, 24 AGO - Il debutto all'Olimpico di Bryan Cristante coinciderà con la sfida da ex all'Atalanta. "Certo sarà una gara diversa dalle altre, incontrerò i compagni con i quali ho giocato per due anni - confessa il centrocampista della Roma al match program giallorosso -. Insieme abbiamo giocato ottimi campionati, siamo stati impegnati in Europa. Insomma ritrovo degli amici!". L'anno e mezzo vissuto a Bergamo, sottolinea, "è stata un'ottima esperienza, soprattutto a livello calcistico mi sono tolto tante soddisfazioni, e molto devo anche a Gasperini". Ad allenarlo adesso c'è Di Francesco che sembra intenzionato a dargli una maglia da titolare nella sfida di lunedì sera. "Non vedo l'ora. Ho sempre vissuto l'Olimpico da avversario e non vedo l'ora di assaporarmi i tifosi" conclude Cristante, dando per scontato che in campo "il giocatore da tenere più sott'occhio sarà sicuramente Gomez. Lì davanti se sta bene può mettere in difficolta' chiunque, certamente può fare la differenza".