Wta N.Haven,finale Sabalenka-S.Navarro

ROMA, 25 AGO - Aryna Sabalenka e Carla Suarez Navarro sono le finaliste del "Connecticut Open", torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 799.000 dollari in corso sui campi in cemento di New Haven, in Connecticut, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Us Open. La 20enne bielorussa ha sconfitto in semifinale per 6-4 7-6 la tedesca Julia Goerges mentre la 29enne spagnola ha avuto via libera sul 4-4 del primo set per il ritiro della portoricana Monica Puig, oro olimpico a Rio, alle prese con un infortunio nella zona addominale.