Spalletti,con Sassuolo mancate certezze

MILANO, 25 AGO - "Quello che mi è dispiaciuto di più nella partita contro il Sassuolo è che abbiamo messo in imbarazzo quello che è il mondo interista". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. "Durante la partita ci sono mancate le certezze dello scorso anno, quelle che avevamo raggiunto nella corsa al quarto posto - ha proseguito l'allenatore ad Appiano Gentile -. Anche i nuovi devono appoggiarsi sulle certezze, ma non le abbiamo dimostrate". "In settimana la squadra ha fatto quello che dovevamo fare in allenamento, abbiamo dimostrato l'etica del lavoro - le parole di Spalletti -. Bisogna però andare al di là delle nostre normali qualità, dobbiamo sempre mettersi nelle condizioni di dimostrare qualcosa di più anche per i tifosi".