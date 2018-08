F1: Belgio, pole Hamilton poi Vettel

ROMA, 25 AGO - Il britannico Lewis Hamilton su Mercedes ha conquistato la pole position del Gp del Belgio, prova del Mondiale di Formula 1 che si disputa domani a Spa. In prima fila ci sarà anche il tedesco della Ferrari Sebastian Vette. Le qualifiche si sono disputate su posta bagnata per un acquazzone, favorendo le 'nuove' Force India, che partiranno in seconda fila con Esteban Ocon e Sergio Perez. Quinto tempo e terza fila per la Ferrari di Kimi Raikkonen, che precede le Red Bull di Vesrtappen e Ricciardo.