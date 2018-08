Juve-Lazio 2-0, Ronaldo ancora a secco

ROMA, 25 AGO - La Juventus ha battuto la Lazio 2-0 (1-0) nel primo anticipo della seconda giornata del campionato di serie A, giocato all'Allianz Stadium di Torino. le reti sono state realizzate da Pjanic nel primo tempo e da Mandzukic nella ripresa. Cristiano Ronaldo è rimasto quindi ancora a secco, ma ha provato varie volte la conclusione favorendo in un caso il tap in vincente dell'attaccante croato. Per i bianconeri è la seconda vittoria stagionale, che li porta momentaneamente soli in testa alla classifica. La Lazio, sconfitta anche all'esordio dal Napoli, resta a quota zero.