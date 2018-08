Moto: team studiano slittamento a domani

ROMA, 26 AGO - Gran Premio di Silverstone sempre più a rischio per la MotoGp, con la pioggia che non smette di cadere sul circuito britannico e gli organizzatori che hanno per il momento fatto slittare la partenza. E' in corso una riunione Irta (International Road Racing Team) tra i manager delle squadre per capire come risolvere la situazione. Negli ultimi minuti si sta facendo strada l'ipotesi di spostare la gara a domani e fra circa mezzora si terrà una riunione definitiva con la Dorna.