Di Francesco, Strootman? C'è trattativa

ROMA, 26 AGO - "L'interesse dell'Olympique Marsiglia per Strootman? C'è questa trattativa in corso per Kevin, le parti stanno facendo una valutazione, io oggi lo vedrò alla rifinitura e valuterò la sua situazione psicologica, ma sapete come la penso, è già accaduto in passato con Dzeko, se mi darà la sua disponibilità per me sarà convocato". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco. "Lui è un giocatore importante come tanti altri e credo vada fatta una scelta condivisa. Nella Roma in questo momento abbiamo anche tanti centrocampisti".