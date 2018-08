Hamilton, la Ferrari aveva qualche magia

ROMA, 26 AGO - "Congratulazioni a Seb. Io ho fatto il possibile in gara ma in questo fine settimana non potevamo fare di più". Così Lewis Hamilton al termine del Gp del Belgio, che ha chiuso secondo alle spalle di Vettel. La Ferrari aveva "qualcosa di magico al suo interno", ha aggiunto scherzando il britannico, spiegando poi che se anche avesse risorpassato il ferrarista sarebbe stato comunque ripreso e superato nel successivo rettilineo, "mi ha passato come se non ci fossi nemmeno...".