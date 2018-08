Golf: Impresa Pavan, vince Czech Masters

ROMA, 26 AGO - Andrea Pavan vince il D+D Real Czech Masters di golf e conquista il primo titolo in carriera sull'European Tour. A Praga impresa dell'azzurro, che con 266 (65 69 65 67, -22) s'è aggiudicato il torneo battendo al fotofinish l'irlandese Padraig Harrington (268, -20), vincitore di 3 major in carriera. L'Italgolf festeggia così il 10/o successo stagionale a livello professionistico, per un 2018 fin qui da incorniciare. "Non riesco a crederci, è una vittoria incredibile che mi lascia senza parole. Arrivata grazie a un finale thrilling e a una strategia aggressiva risultata poi vincente": Andrea Pavan commenta così la vittoria al D+D Real Czech Masters a Praga. "I birdie alla 16 e alla 17 sono state le chiavi del successo - ha aggiunto Pavan al primo successo nell'Eurotur - Complimenti ad Harrington, è stato un grande avversario. Non credevo di farcela e invece è andata bene. Ora voglio godermi il trionfo e poi ripartire al meglio".