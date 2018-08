Vuelta: Valverde vince 2/a tappa

ROMA, 26 AGO - A tre anni dall'ultima vittoria nella grande corsa a tappe 'di casa', Alejandro Valverde è tornato ad imporsi in una tappa della Vuelta. Lo ha fatto precendo allo sprint, sul traguardo della seconda frazione a Caminito del Rey, l'ex campione del mondo polacco Michal Kwiatowski, che è il nuovo leader della classifica generale, con 14'' di vantaggio su Valverde. Terzo oggi e quarto in graduatoria il belga Laurens De Plus, che ha 28'' di ritardo da Kwiatowski, l'uomo su cui punta il Team Sky (che anche oggi ha animato la corsa) per questa Vuelta.