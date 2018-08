Tifo Genoa parte al 43', "Genova Genova"

GENOVA, 26 AGO - Un silenzio "assordante" durato 43' minuti quello dei tifosi del Genoa a Marassi durante la partita con l'Empoli per onorare le 43 vittime del crollo del ponte, un silenzio al quale si sono uniti anche i tifosi ospiti. Al 42' sui maxischermi, mentre il gioco proseguiva, sono stati scanditi i nomi delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi accompagnati da un lunghissimo applauso di tutto lo stadio in piedi e allo scoccare del 43' la gradinata Nord è esplosa in un unico coro "Genova, Genova", calcando soprattutto la sillaba "va" come a voler ripartire dopo la tragedia che ha colpito la città. I tifosi in occasione delle due reti si sono limitati ad applaudire.