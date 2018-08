Chelsea vola, Sarri mette Ko Benitez

LONDRA, 26 AGO - E' una Premier League 'all'italiana' visto che a guidarla a punteggio pieno, assieme al Liverpool, sono il Chelsea di Maurizio Sarri e il sorprendente Watford della famiglia Pozzo. I Blues sono andati a vincere per 2-1 a Newcastle guidato da Rafa Benitez nella sfida tra ex allenatori del Napoli. Il punteggio non rende giustizia al dominio degli ospiti, che hanno avuto l'81% di possesso palla mentre i padroni di casa (schierati con il 5-4-1) si tenevanO sulla difensiva. Il match è stato sbloccato solo al 31' st da un rigore di Hazard. Il Newcastle ha avuto però una reazione d'orgoglio pareggiando con Joselu, finalizzatore di un'azione 'viziata' in avvio da una gomitata di Yedlin a Giroud. Proprio il difensore americano, Yedlin, la 43' st ha deviato nella propria porta una conclusione di Marcos Alonso regalando al Chelsea successo e leadership. Ha esultato anche Sarri che in precedenza si era concesso una sigaretta a bordo campo, nonostante il divieto di fumare vigente in tutti gli stadi della Premier.