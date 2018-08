Velazquez, Udinese ha vinto con il cuore

UDINE, 26 AGO - "Penso che abbiamo fatto una bellissima prestazione, penso che per 75' abbiamo fatto molto bene. Avremmo potuto raddoppiare, non è stato così, poi è normale, la Sampdoria è una squadra forte. Ma per noi è importante anche vincere così, con il cuore, con la testa. Siamo molto contenti per tutti: per la società, i giocatori, i tifosi. Grazie a loro per l'aiuto che ci hanno dato oggi". E' soddisfatto Julio Velazquez dopo l'1 a 0 che la sua Udinese ha raccolto all'esordio casalingo contro la Sampdoria, nonostante un finale di sofferenza. "Questa è la strada giusta per lavorare e crescere", ha aggiunto. "Per me il calcio è entusiasmo e passione, mi piacerebbe vincere con tanti gol di vantaggio, ma anche vincere così con il cuore, tutti uniti è importante - ha osservato - il gruppo è molto buono. Ci sono ragazzi di tante nazionalità, lavorano tutti insieme e penso che siamo sulla strada giusta. Possiamo sempre migliorare, ma ora il pensiero è subito rivolto a Firenze".