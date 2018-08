Northern Trust,DeChambeau domina e vince

ROMA, 27 AGO - Terza vittoria in carriera sul PGA Tour per Bryson DeChambeau, che conquista il The Northern Trust di golf e ipoteca una delle 4 wild-card per la Ryder Cup di Parigi a disposizione del capitano Usa Jim Furyk. Con il successo nel New Jersey lo statunitense balza in testa alla FedEx Cup, superando in classifica il leader mondiale Dustin Johnson. DeChambeau ha festeggiato il primo evento Play-Offs della FedEx stabilendo il nuovo record del circuito: sul percorso del Ridgewood CC (par 71), a Paramus, ha chiuso il torneo in 266 (68 66 63 69, -18) colpi, 4 di vantaggio sul connazionale Tony Finau (2/o con 270, -14). Terzo posto per Billy Horschel e l'australiano Cameron Smith (271, -13). Mentre hanno chiuso in 8/a piazza, tra gli altri, Justin Thomas e Brooks Koepka (273, -11). Solo 11/o Johnson (274, -10), con Mickelson e Hideki Matsuyama 15/i (275, -9) e Woods 40/o (280, -4). Prima occasione sprecata per Francesco Molinari. Out al taglio, l'azzurro è scivolato dalla 8/a alla 13/a posizione della FedEx Cup.