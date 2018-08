Irrati, Var? Fatti dimostrano che serve

ROMA, 27 AGO - "All'inizio ero scettico, ma mi sono dovuto ricredere, i fatti hanno dimostrato che la Var serve": così l'arbitro toscano Massimiliano Irrati ai microfoni di "Radio Anch'io lo sport". "Quando Rosetti, leader poject del progetto Var, ci iniziò a parlare di questa cosa due anni fa - dice - sembrava inapplicabile, ero molto dubbioso sull'applicazione pratica convinto che potesse trasformare il calcio in peggio ma mi sono dovuto ricredere. Il comportamento dei calciatori è migliorato il gioco effettivo è aumentato. Chiunque faccia l'arbitro non può che apprezzare l'aiuto che viene da fuori, prima doveva decidere completamente da solo e mentre tutti gli altri rivedevano le azioni lui era l'unico a non poterlo fare". Irrati parla anche della sua esperienza nello staff addetto alla Var ai Mondiali di Russia: "E' stato qualcosa di incredibile. Ho vissuto per un mese una vita parallela, una realtà virtuale, ma è stato un momento di crescita tecnica non indifferente".