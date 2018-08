Tennis: Nadal 1/o dell'Atp, Fognini 14/o

ROMA, 27 AGO - Nessuna variazione nella top ten della classifica mondiale del tennis maschile - aspettando gli Us Open, oggi al via. Rafael Nadal è al comando per la decima settimana del settimo regno (la 187/a complessiva): lo spagnolo conserva poco meno di 3 mila punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer. Sulla terza poltrona c'è sempre l'argentino Juan Martin Del Potro, seguito dal tedesco Alexander Zverev e dal sudafricano Kevin Anderson, entrambi nel mirino del serbo Novak Djokovi, che ha gli stessi punti del croato Marin Cilic. Completano la top ten il bulgaro Grigor Dimitrov, l'austriaco Dominic Thiem e il belga David Goffin. Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure è stabile al n. 14. Alle sue spalle risale un gradino, al 22/o posto, Marco Cecchinato, mentre scivola di una posizione Andreas Seppi (n. 51). Tre passi avanti per Matteo Berrettini, ora numero 57, mentre Paolo Lorenzi è stabile in 94/a posizione.