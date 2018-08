Doping: atletica, sospeso keniano Bett

MONTECARLO, 27 AGO - Ancora l'ombra del doping sull'atletica leggera del Kenya. Il ventenne mezzofondista Kipyegon Bett, bronzo sugli 800 ai Mondiali di Londra 2017 dopo aver vinto l'anno prima il titolo iridato junior, è risultato positivo all'Epo e è stato sospeso. Lo ha annunciato l'ente 'Integrity Unit' che, per conto della Iaaf, si occupa dei controlli. Ora Bett rischia uno stop di 4 anni dopo che, due settimane fa, aveva rifiutato di sottoporsi a un controllo a sorpresa. Bett è l'ultimo di una serie di atleti del Kenya che, nei mesi scorsi, sono rimasti coinvolti in storie di doping. Prima di lui era toccato al campione olimpico 2008 degli 800 e tre volte campione del mondo sui 1500 Asbel Kiprop(Epo), alla specialista dei 10.000 metri Lucy Wangui (morfina) e al vincitore della maratona di Atene Samuel Kalalei (Epo). Inoltre c'è stato il caso della campionessa olimpica di Rio dei 3.000 siepi Rutj Jebet, 19enne keniana di nascita ma naturalizzata per i colori del Bahrein: anche lei sospesa per positività all'Epo.