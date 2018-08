Il Catania mette un motore nelle fasce: ecco Scaglia, il terzino goleador

Catania. L'ultimo posto nella lista dei 14 over è stato occupato da Luigi Scaglia. Il Catania l'ha prelevato dal Parma con la formula del prestito, ovviando alla scelta tecnica di cedere il veterano Giovanni Marchese.

Scaglia è arrivato a Torre del Grifo e si è allenato con i compagni. Il mercato del Catania è chiuso, manca solo il secondo portiere, sarà un under e arriverà dal Livorno nelle prossime ore: è un ex allievo di Sottil, il classe 97 Pulidori.

Scaglia, 31 anni, ha giocato 251 partire in Serie B con le maglie di Brescia, Torino, Latina, Parma e Foggia; nelle ultime due squadre ha disputato il campionato passato, cominciando col Parma e, a gennaio, trasferendosi in Puglia. Un terzino goledor, Scaglia, visto che in B ha segnato 21 reti. Domani verranno presentati alla stampa Calapai e Mujkic, mercoledì il test a porte chiuse contro l'Igea Virtus, con inizio alle 17,30 sul campo 1 di Torre del Grifo.



