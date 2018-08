Tennis: Us Open, Lorenzi e Sonego avanti

ROMA, 27 AGO - Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego hanno superato il primo turno all'Us Open di tennis. Il senese ha battuto per 4-6, 6-4, 7-5, 6-1 il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking mondiale e del seeding. Al secondo turno, Lorenzi troverà l'argentino Guido Pella, numero 66 del ranking mondiale. Il torinese Sonego ha impiegato invece cinque set per avere la meglio in rimonta del maturo lussemburghese Gilles Muller col punteggio di 7-6, 6-7, 5-7, 7-6, 6-2, al termine di una vera e propria maratona.