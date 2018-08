Serie A: Roma-Atalanta 3-3

ROMA, 27 AGO - Roma e Atalanta pareggiano 3-3 nel posticipo della seconda giornata, disputato all'Olimpico. Una gara a due facce con la Roma imbambolata nel primo tempo pur dopo la splendida rete in apertura di Pastore, che di tacco devia in rete un cross di Under. Il vantaggio induce i giallorossi a rallentare il ritmo e l'Atalanta si esalta col suo gioco propositivo, segnando tre volte nel giro di 20', con Castagne al 19' pt, tap dopo un palo colpito da Zapata e la doppietta di Rigoni al 22' e al 38'. Sull'1-3 al 45', Di Francesco cambia le carte in tavola e inserisce N'Zonzi e Kluivert, che danno nuova spinta ai giallorossi. Mossa premiata dalla rete di Florenzi al 15' e dal pareggio di Manolas al 38'. Roma e Atalanta salgono a quota 4 in classifica.