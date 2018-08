Roma: United pensa a Lorenzo Pellegrini

ROMA, 28 AGO - A Roma non è ancora stata smaltita la delusione di una parte dei tifosi per la cessione di Kevin Strootman al Marsiglia che un'altra notizia scuote i sostenitori di fede giallorossa. La pubblica il Sun, che parla chiaramente di un interessamento del Manchester United, squadra in crisi di gioco e di risultati, per il centrocampista Lorenzo Pellegrini, 22 anni. Il giornale non specifica se vi sia già stata un'offerta da parte del club inglese per il giocatore, tornato nella Capitale esattamente un anno fa dal Sassuolo, in cambio di 10 milioni. Di certo c'è che Pellegrini ha un contratto con la Roma che scadrà il 30 giugno 2022.