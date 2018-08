Tennis: Us Open, Djokovic l'esordio è ok

ROMA, 28 AGO - Esordio vincente per Novak Djokovic agli US Open di tennis. Il serbo, favorito numero uno per i bookmakers, in campo ha sofferto per le condizioni climatiche, salvandosi nel terzo set dal rischio di andare sotto, e alla fine si è imposto sull'ungherese Fucsovic per 6-3 3-6 6-4 6-0. In precedenza anche lui aveva usufruito della sosta di 10 minuti prima del quarto set prevista dalla 'heat rule' per recuperando le energie necessarie per superare il rivale.