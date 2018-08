'Dazn intervenga, estenda mese gratuito'

ROMA, 29 AGO - "Siamo soddisfatti per l'apertura dei procedimenti e restiamo in attesa che l'iter faccia il suo corso. Da subito però i tifosi hanno il diritto di vedere le partite''. E' quanto afferma Altroconsumo tramite Ivo Tarantino, responsabile relazioni esterne, dopo che l'Antitrust ha aperto due procedimenti contro Dazn e Sky per pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori. ''In vista della terza giornata di campionato - aggiunge Tarantino - riteniamo che Dazn debba risolvere le limitazioni tecniche della fruizione televisiva e mantenere la promessa del primo mese gratuito. Per le prime due giornate di campionato i consumatori hanno fatto da tester e non hanno potuto vedere le partite: Dazn deve quindi garantire un mese extra gratis per tutti gli abbonati". L'avvio delle due istruttorie dimostra quello che Altroconsumo sostiene da mesi, con l'adesione di migliaia di consumatori a questa battaglia.