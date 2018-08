Milan: Kakà, non ho ancora parlato ruolo

MILANO, 29 AGO - ''Parlo spesso con Leonardo, siamo amici, ma sul ruolo che avrò al Milan ancora non abbiamo discusso. Adesso la mia priorità sono i miei figli che vivono in Brasile, sono la ragione per cui non sono arrivato al Milan con la proprietà precedente. Io devo stare insieme a loro, ma con Leonardo e Maldini mi avvicino ancora di più al Milan. Voglio capire quello che mi piace fare nel mondo del calcio''. Kakà sbarca a Malpensa ma non svela quale ruolo ricoprirà nel Milan. Per ora affiancherà Leonardo e Maldini e studierà da dirigente, con la possibilità di aiutare lo scouting del club in Brasile. ''Io sono contentissimo - aggiunge Kaka - tutte le volte che posso venire a Milano. Ho visto la partita con il Napoli e speriamo che sia una stagione buona per il club. Sarà bellissimo tornare a San Siro per Milan-Roma e mi aspetto una vittoria del Milan. Sono contentissimo che Gattuso sia l'allenatore del Milan. Ha sempre tanta grinta e tanta voglia, oltre a una grande mentalità''.