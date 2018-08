Fiorentina:Zekhnini in prestito a Twente

FIRENZE, 29 AGO - La Fiorentina ha ceduto Rafik Zekhnini in prestito al Twente, formazione della massima serie olandese. L'esterno norvegese, classe'98, era reduce da un'esperienza in prestito al Rosenborg. Nelle prossime ore anche un altro giocatore viola ormai finito ai margini quale Maxi Olivera potrebbe trasferirsi in Turchia al Fenerbache.