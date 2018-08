F1: Raikkonen, futuro? Non credo novità

MONZA, 30 AGO - "Il mio futuro? A un certo punto si saprà, questo è certo, ma non penso ci si possano attendere novità qui a Monza. Mi piace gareggiare, altrimenti non sarei qua oggi. Il resto non mi piace tanto, ma fa parte del lavoro". Così il ferrarista Kimi Raikkonen ha glissato di fronte alle domande sul proprio futuro. "Non so, dovete parlare con il team, non è una mia decisione", ha replicato ancora il pilota finlandese, nella conferenza stampa in vista del Gp d'Italia. "Non penso di guidare diversamente da 10 anni fa, anzi penso di farlo piuttosto bene e non sarei qua se non pensassi di poterci provare - ha aggiunto il pilota finlandese della Ferrari, 39 anni a ottobre -. Magari un giorno mi sveglio e non so più andare veloce, ma non credo ci sia un tempo specifico: è una questione di sensazione più che di tempistica".