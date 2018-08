Palermo rischia penalizzazione e multa

PALERMO, 30 AGO - Rischia 8 punti di penalizzazione e 800 mila euro di multa il Palermo per via della fideiussione sottoscritta con la società Finworld Spa, "soggetto - scrive la Figc - non legittimato ai sensi della normativa statale vigente" e non più utile "nell'ambito del sistema di garanzie previsto dalla Federazione" per rilasciare garanzie fideiussorie per l'iscrizione ai campionati. La Federcalcio ha fissato entro il 28 settembre il termine ultimo per depositare presso la Lega di appartenenza la garanzia fideiussoria necessaria per l'iscrizione in campionato, rispettivamente di 800.000 euro per le squadre di B e 350.000 per quelle di C. "L'inosservanza del suddetto adempimento - costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di euro 800.000 per le società di Serie B e di euro 350.000 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di 8 punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019".