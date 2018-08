F1: Alonso ultimo Gp Italia,grazie Monza

MONZA, 30 AGO - Fernando Alonso si prepara a vivere il suo ultimo fine settimana da pilota a Monza, dopo aver annunciato il ritiro dalla Formula 1 a fine stagione. "Monza selfie. Questo sarà il mio ultimo GP di Italia F1", ha scritto su Twitter lo spagnolo della McLaren, a corredo di una foto sul podio di Monza con la tuta della Ferrari indosso e, sullo sfondo, la marea rossa di tifosi. Alonso è stato l'ultimo ferrarista a trionfare nella corsa di casa, nel 2010. "Qui - ha aggiunto il trentasettenne - sono cresciuto in go kart, con il Team Minardi, ho debuttato in F1, con Flavio (Briatore, ndr), ho vinto campionati del mondo, e abbiamo lottato per il mondiale 5 anni incredibili in Ferrari. Grazie Italia. Grazie Monza".