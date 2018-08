Tennis: Us Open, avanza Federer

ROMA, 31 AGO - Federer avanti agli Us Open. Lo svizzero ha sconfitto agevolmente il francese Benoit Paire ed è al terzo turno tra belle giocate e battute: 7-5, 6-4, 6-4 il punteggio a suo favore e ora lo attende Kyrgios. Battute come quella che dopo l'esordio contro Nishioka aveva fatto sobbalzare i giornalisti in sala stampa: ''E' quasi tempo di ritirarsi, ma non ancora'', aveva detto, per poi chiarire: "Non ho mai perso all'esordio in 18 partecipazioni agli US Open e non vorrei che succeda il prossimo anno, voglio preservare il mio record". Che continui se lo augurano non soltanto i tifosi, ma anche Uniqlo, il suo nuovo sponsor.