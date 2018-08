Milan:Maldini,girone alla nostra portata

ROMA, 31 AGO - "E' un girone alla nostra portata, c'è il Betis che è una buona squadra, l'Olympiacos, e poi il Dudelange che non conosciamo. Siamo qui per andare avanti": così ai microfoni di Sky Sport Paolo Maldini commenta l'esito del sorteggio del girone del Milan in Europa league. "Rapporto con Uefa da ricostruire? Ma no - dice l'ex capitano rossonero oggi nella veste di dirigente - il Milan deve accettare ciò che deciderà l'Uefa (l'ipotizzata multa per il mancato pareggio di bilancio). Il trend in Europa League è cambiato per le italiane, la si prende molto più seriamente. Questa competizione dà accesso alla Champions se la si vince e questo ha fatto si che anche il livello sia aumentato". Maldini parla poi della squadra: "E' molto giovane, è importante avere dei giocatori di esperienza come Higuain - sottolinea - la mia presenza è quella di un dirigente nuovo con poca esperienza ma con tanta esperienza in campo''.